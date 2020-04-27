В Южной Корее опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына

Накануне в СМИ начали появляться сообщения о смерти южнокорейского лидера Ким Чен Ына. Выяснилось, что президент жив и здоров, его жизнедеятельности ничто не угрожает. Об этом заявил советник президента американскому каналу.

После сообщения одного из южнокорейских изданий о том, что Ким Чен Ын лечится после операции, в мировых СМИ начали распространяться сообщения о смерти корейского лидера. Об этом писал ряд американских, японских изданий.

Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров Мун Чжон Ин, советник Ким Чен Ына