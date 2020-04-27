Международный диктант по башкирскому языку написали более 300 тысяч человек

В Башкортостане 25 апреля состоялся Международный диктант по башкирскому языку. Из-за пандемии коронавируса он прошел в онлайн-формате. Однако это не помешало установить рекорд по количеству участников.

Диктант на башкирском написали более 300 человек. Об этом сообщили организаторы акции. По данным Всемирного курултая башкир, в акции приняли участие жители 18 регионов России и 24 стран. Они писали диктант на дому и отправляли свои работы через интернет.