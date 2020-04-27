В Уфе пожарные почтили память коллег, погибших при исполнении

В этом году, к сожалению, из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией встретиться и пообщаться не получается. Поэтому мы общим коллективным решением оказывает финансовую помощь. Ну и по телефону готовы выслушать все вопросы, которые к нам возникают.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан