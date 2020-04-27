В Уфе пожарные почтили память коллег, погибших при исполнении

Пожарные почтили память товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В этот день у мемориала непривычно безлюдно. Из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия запрещены.

У стелы памяти лишь несколько сотрудников. Это председатель республиканского совета ветеранов МЧС, руководитель 22-го поисково-спасательного отряда и начальник Главного управления МЧС России по Башкирии. Все вместе они возложили цветы к мемориалу, где высечены имена пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

В этом году, к сожалению, из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией встретиться и пообщаться не получается. Поэтому мы общим коллективным решением оказывает финансовую помощь. Ну и по телефону готовы выслушать все вопросы, которые к нам возникают.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан