В Уфе пожарные почтили память коллег, погибших при исполнении

Пожарные почтили память товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В этот день у мемориала непривычно безлюдно. Из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия запрещены.
У стелы памяти лишь несколько сотрудников. Это председатель республиканского совета ветеранов МЧС, руководитель 22-го поисково-спасательного отряда и начальник Главного управления МЧС России по Башкирии. Все вместе они возложили цветы к мемориалу, где высечены имена пожарных, погибших при исполнении служебного долга.