В Башкирии мужчине оторвало руку на рабочем месте

Пресс-служба Гострудинспекции Башкирии рассказала о несчастном случае на заводе. 35-летний оператор гранулятора лишился кисти правой руки. Работодатель допустил нарушение трудового процесса, что привело к страшному происшествию.

26 февраля сотрудник предприятия производил подготовку и переработку полипропилена на агломератном станке. Продукт начал вылетать из загрузочного окна, поэтому рабочий накрыл его куском полипропилена и стал придерживать правой рукой, а сам отвлекся в поисках пластиковой палки. Именно в этот момент полипропилен и руку мужчины затянуло в работающий аппарат.

Рабочему была оказана первая медицинская помощь, а на место происшествия оперативно приехала бригада «скорой помощи». Гострудинспекция выяснила, что работодатель не учел возможность затягивания руки в аппарат и не предпринял никаких мер по снижению данного риска. Предприниматель был привлечён к административной ответственности, а материалы расследования переданы следствию.