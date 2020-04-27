Россия вошла в пятёрку стран по расходам на военную оборону

Россия в 2019 году заняла четвёртое место в мире по объёму военных расходов. Первыми в списке оказались: США, Китай, Индия. Об этом рассказывает доклад Стокгольмского института исследования проблем мира.
По сравнению с позапрошлым 2018 годом Россия нарастила свою мощь в военной обороне. В позапрошлом году Тогда Россия занимала шестое место в мире, в прошлом заняла четвёртое. Лидеры по военным тратам расположились в таком порядке: США, Китай, Индия, Россия, Саудовская Аравия.
На указанную пятёрку стран приходится 62% всех мировых военных трат. В топ- 5 не вошли страны Европы. Из всех европейских стран лидером по военному обеспечению стала Германия.