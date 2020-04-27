В Башкирии в страшном пожаре погибли мать и сын

Ночью 27 апреля в селе Знаменка Белебеевского района произошёл пожар. Огнём охватило три квартиры в жилом доме. Сообщается, что в пожаре погибли люди.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС и пожарные. Три из четырёх квартир в доме были охвачены огнём. После осмотра территории были обнаружены тела женщины и мужчины.

Предположительно погибшие были матерью и сыном. Но в обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться. Также будет установлена причина страшной трагедии.