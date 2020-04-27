В Роспотребнадзоре рассказали о нововведениях в общепите после коронавируса

После завершения пандемии заведения общепита заработают по новым правилам. Жителям России придётся привыкать к новым правилам. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала о ряде новых правил в общепите, которые продержатся некоторое время и после завершения пандемии. В кафе и ресторанах будет соблюдаться дистанция. Будет уделяться особое внимание защите работников и посетителей заведений.