В Роспотребнадзоре рассказали о нововведениях в общепите после коронавируса

После завершения пандемии заведения общепита заработают по новым правилам. Жителям России придётся привыкать к новым правилам. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора рассказала о ряде новых правил в общепите, которые продержатся некоторое время и после завершения пандемии. В кафе и ресторанах будет соблюдаться дистанция. Будет уделяться особое внимание защите работников и посетителей заведений.
После снятия ограничительных мер сначала заработают заведения с ограничительной площадью и местами в зале. В отдельных регионах могут разрешить проводить мероприятия так, чтобы столы размещались на расстоянии двух 1-2 метров друг от друга. Также будут проверять, насколько сотрудники соблюдают санитарные меры.