Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятёрку самых жарких в истории

Синоптики уточняют: речь идёт о температурах, которые измеряются на расстоянии двух метров от земли. Руководитель Гидрометцентра также отметил, что специалисты ждут рекордов каждые пять лет потому, что каждые пять лет температуры меняются. Эксперты связывают это с тем, что в атмосфере задерживаются парниковые газы.