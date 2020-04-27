Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятёрку самых жарких в истории

2020 год может стать одним из самых рекордных жарких годов. Рекорды пока не гарантированы, но учёные прогнозируют аномальную жару с вероятностью 75 %. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра.
Специалисты сообщают, что температуры в 2020 году ожидаются аномально жаркими. Этот год может войти в пять самых жарких в мире. Учёные прогнозируют этот факт с вероятностью 99 %.
Синоптики уточняют: речь идёт о температурах, которые измеряются на расстоянии двух метров от земли. Руководитель Гидрометцентра также отметил, что специалисты ждут рекордов каждые пять лет потому, что каждые пять лет температуры меняются. Эксперты связывают это с тем, что в атмосфере задерживаются парниковые газы.