В Башкирии родители новорожденного ребенка нашли его тело в луже крови

Ужасная трагедия произошла в Дюртюлинском районе Башкирии. Родители малыша нашли своего сына в луже крови. О произошедшем сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Все произошло ранним субботним утром, 25 апреля. Родители мальчика зашли проведать его в комнату, однако картина, которую они увидели, шокировала их. Тело ребенка было в крови, а сам он не подавал признаков жизни. Экстренно прибывшая карета "скорой помощи" констатировала смерть ребенка. По предварительным данным, малыш скончался во сне.