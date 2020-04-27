В Башкирии родители новорожденного ребенка нашли его тело в луже крови

Ужасная трагедия произошла в Дюртюлинском районе Башкирии. Родители малыша нашли своего сына в луже крови. О произошедшем сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Все произошло ранним субботним утром, 25 апреля. Родители мальчика зашли проведать его в комнату, однако картина, которую они увидели, шокировала их. Тело ребенка было в крови, а сам он не подавал признаков жизни. Экстренно прибывшая карета "скорой помощи" констатировала смерть ребенка. По предварительным данным, малыш скончался во сне.

«Новорожденный ребенок был обнаружен своими родителями. Криминальных следов не обнаружено. Первичный осмотр показал, что кровь пошла из носа. На данный момент, сотрудники полиции устанавливают причины смерти. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу»

источник в правоохранительных органах