Минздрав Башкирии прокомментировал смерть пациентки РКБ, скончавшейся во время вспышки коронавируса

«У всех пациентов, которые проходят лечение в РКБ им. Куватова, начиная с момента введения карантинных мероприятий, с 6 числа, у всех были взяты тесты и у многих не 1–2, а даже 3–4 раза. Поэтому с учетом требований закона по защите персональных данных мы по официальному запросу от родственников, либо от компетентных органов, предоставим все ответы, которые будут подкреплены, в том числе, выписками из первичной медицинской документации»

Максим Забелин, глава Минздрава РБ