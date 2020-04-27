Минздрав Башкирии прокомментировал смерть пациентки РКБ, скончавшейся во время вспышки коронавируса

Уфимец Радмир Хайруллин в социальных сетях сообщил о смерти своей 48-летней матери, пациентки РКБ им. Куватова. Он утверждает, что она скончалась от коронавируса, которым заболела во время карантина в больнице, где находилась с 18 марта на плановом лечении. Данный инцидент прокомментировал сегодня на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
По его словам, с родственниками погибшей обязательно свяжутся и предоставят ответы на все интересующие вопросы. Так, сын скончавшейся хотел бы узнать результаты тестов на коронавирус, который делали его матери 30 марта. Максим Забелин обещал, что все ответы будут предоставлены.
Главный врач Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак, в свою очередь, пояснила, что у всех скончавшихся пациентов РКБ также берут анализы посмертно. Она также пообещала дать разъяснения семье погибшей о процедуре проведения тестирования и его результатах.