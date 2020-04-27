Минздрав Башкирии прокомментировал смерть пациентки РКБ, скончавшейся во время вспышки коронавируса

Уфимец Радмир Хайруллин в социальных сетях сообщил о смерти своей 48-летней матери, пациентки РКБ им. Куватова. Он утверждает, что она скончалась от коронавируса, которым заболела во время карантина в больнице, где находилась с 18 марта на плановом лечении. Данный инцидент прокомментировал сегодня на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По его словам, с родственниками погибшей обязательно свяжутся и предоставят ответы на все интересующие вопросы. Так, сын скончавшейся хотел бы узнать результаты тестов на коронавирус, который делали его матери 30 марта. Максим Забелин обещал, что все ответы будут предоставлены.

«У всех пациентов, которые проходят лечение в РКБ им. Куватова, начиная с момента введения карантинных мероприятий, с 6 числа, у всех были взяты тесты и у многих не 1–2, а даже 3–4 раза. Поэтому с учетом требований закона по защите персональных данных мы по официальному запросу от родственников, либо от компетентных органов, предоставим все ответы, которые будут подкреплены, в том числе, выписками из первичной медицинской документации»

Максим Забелин, глава Минздрава РБ

Главный врач Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак, в свою очередь, пояснила, что у всех скончавшихся пациентов РКБ также берут анализы посмертно. Она также пообещала дать разъяснения семье погибшей о процедуре проведения тестирования и его результатах.