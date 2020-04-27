Министр ЖКХ Башкирии: «Наладьте правильную работу»

Уфимский и Иглинский районы, а также столица республики по-прежнему в лидерах по числу обращений на несвоевременный вывоз отходов. При этом за прошедшую неделю зафиксировано общее снижение жалоб. Текущие вопросы мусорной реформы обсудили сегодня на совещании в формате видеоконференцсвязи, которое прошло в Правительстве Башкортостана.