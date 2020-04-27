Министр ЖКХ Башкирии: «Наладьте правильную работу»

Уфимский и Иглинский районы, а также столица республики по-прежнему в лидерах по числу обращений на несвоевременный вывоз отходов. При этом за прошедшую неделю зафиксировано общее снижение жалоб. Текущие вопросы мусорной реформы обсудили сегодня на совещании в формате видеоконференцсвязи, которое прошло в Правительстве Башкортостана.
В свою очередь региональные операторы заявили, что наблюдается тенденция по снижению сборов со стороны жителей. Министром ЖКХ Борисом Беляевым поручено усилить контроль за качеством фотоотчетов, чтобы исполнители были лишены возможности халатно относиться к своим обязанностям.