В Башкирии ученики могут получить онлайн-консультацию по ЕГЭ и ОГЭ

Консультации по ЕГЭ и ОГЭ запустили в режиме онлайн. Старшеклассники башкирских школ теперь могут получить рекомендации на интернет-платформах. Там в эфир выходят лучшие преподаватели региона и подробно объясняют школьникам особенности будущих экзаменов и предметов – как обязательных, так и на выбор.

Записи всех консультаций сохраняются и доступны для просмотра в любое время. Их будут проводить еженедельно. 9-классников консультируют по основным предметам – математике и русскому языку, так как в этом году основной государственный экзамен будет проходить только по ним. Сдавать предметы по выбору выпускникам девятых классов не нужно.