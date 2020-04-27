В Башкирии ученики могут получить онлайн-консультацию по ЕГЭ и ОГЭ

Консультации по ЕГЭ и ОГЭ запустили в режиме онлайн. Старшеклассники башкирских школ теперь могут получить рекомендации на интернет-платформах. Там в эфир выходят лучшие преподаватели региона и подробно объясняют школьникам особенности будущих экзаменов и предметов – как обязательных, так и на выбор.
Записи всех консультаций сохраняются и доступны для просмотра в любое время. Их будут проводить еженедельно. 9-классников консультируют по основным предметам – математике и русскому языку, так как в этом году основной государственный экзамен будет проходить только по ним. Сдавать предметы по выбору выпускникам девятых классов не нужно.
А вот для 11-классников, которые готовятся к единому госэкзамену, организовали консультации как по русскому языку и математике, так и по выборным предметам. Кроме того, вопросы, ответы на которые вызывают затруднения в процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, можно задать в чате онлайн-консультации либо направить на адреса электронной почты: gia11@rcoi02.ru (ЕГЭ) или gia9@rcoi02.ru (ОГЭ). Их разберут на следующем процессе.