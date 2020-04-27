В Башкирии закрыли бирский понтонный мост через Белую

В двух городах республики ограничили движение транспорта по некоторым направлениям. В Бирске сегодня закрыли понтонный мост через Белую . Уровень воды в реке поднялся до предельной отметки эксплуатации переправы.

Мост откроют сразу после того, как уровень воды снизится. А в Уфе до 12 мая будет перекрыта улица Комсомольская. Ограничение движения транспорта коснется участка от улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной.