В Башкирии пьяный водитель опрокинул пассажирский автобус

Рядом с селом Октябрьский произошла серьёзная авария. Сегодня рано утром в кювет упала пассажирская маршрутка. По сообщениям очевидцев, машину опрокинуло на бок.

41-летний уфимец и 33-летний пассажир возвращались домой с кладбища. Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание маршрутки. После медицинского освидетельствования в крови мужчины были найдены следы алкоголя.

По сообщениям регионального ГИБДД, в аварии нет пострадавших. Оба участника аварии были отправлены домой. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.