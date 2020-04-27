Лесные хозяйства Башкирии получили новую технику

Сегодня лесным хозяйствам республики вручили новую технику. Тракторы, посадочные машины, пожарные автоцистерны поступили в распоряжение лесхозов и лесопожарного центра республики. Всего более 20 единиц – для многих районов это серьезное подспорье, тем более что на днях стартовали лесовосстановительные работы.

Впереди у баймакских стражей леса жаркий сезон. Это и посадка саженцев, и противопожарные мероприятия. Поэтому работа для нового трактора и этой посадочной машины обязательно найдется. В ней одновременно могут находиться сразу два человека. Агрегат цепляется к трактору, а для связи с водителем предусмотрено дуплексное переговорное устройство.

В ближайшие дни, как погода встанет в Зауралье у нас, хотим выйти на лесопосадку. Для нашего хозяйства очень пригодится, потому что площади у нас с каждым годом наращиваются. Данил Мазгаров, директор Баймакского лесхоза /Баймакский район/

Еще одна посадочная машина направлена в помощь лесоводам Туймазинского района. В целом лесхозы республики получили 14 колесных тракторов. Обновление парка во многих районах пришлось как нельзя кстати.

У нас горный массив, болотистые места. Эта техника очень поможет, потому что у нас старая техника, она устарела, постоянно требует запчасти. И мы надеемся, что в этом году будем работать во всю силу. Ахмет Лутфуллин, начальник Кузяновского участка Макаровского лесхоза /Ишимбайский район/

Лесопожарный центр республики получил сразу 8 единиц техники. Среди них пожарные автоцистерны, тягач и грузовики повышенной проходимости. А передвижная авторемонтная мастерская оснащена манипулятором, способным поднять вес до 850 кг. Кроме того, здесь установлены баллоны с пропаном и кислородом для газосварки.

В кабине передвижной авторемонтной мастерской есть все для работы в полевых условиях. Верстак, сварочный аппарат, компрессор и набор инструментов. Электричество вырабатывает специальный генератор с мощностью тока до 380 вольт.

Вся техника закуплена по федеральному проекту «Сохранение лесов». На торжественной церемонии вручения министр лесного хозяйства Башкортостана отметил, что в скором времени благодаря поддержке республики лесничества дополнительно получат и легковые автомобили.

Провели закупочные процедуры 42 автомобилей повышенной проходимости. Они как раз будут направлены на патрулирование лесов. Мы их будем передавать в лесничества. Первая партия машин уже поступила. Это полноприводные автомобили «Нива» и УАЗ на базе УАЗ «Фермер», для того чтобы были укомплектованы как противопожарным оборудованием, так и для перевозки людей. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан