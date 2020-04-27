Лесные хозяйства Башкирии получили новую технику

Сегодня лесным хозяйствам республики вручили новую технику. Тракторы, посадочные машины, пожарные автоцистерны поступили в распоряжение лесхозов и лесопожарного центра республики. Всего более 20 единиц – для многих районов это серьезное подспорье, тем более что на днях стартовали лесовосстановительные работы.
Впереди у баймакских стражей леса жаркий сезон. Это и посадка саженцев, и противопожарные мероприятия. Поэтому работа для нового трактора и этой посадочной машины обязательно найдется. В ней одновременно могут находиться сразу два человека. Агрегат цепляется к трактору, а для связи с водителем предусмотрено дуплексное переговорное устройство.
Еще одна посадочная машина направлена в помощь лесоводам Туймазинского района. В целом лесхозы республики получили 14 колесных тракторов. Обновление парка во многих районах пришлось как нельзя кстати.
Лесопожарный центр республики получил сразу 8 единиц техники. Среди них пожарные автоцистерны, тягач и грузовики повышенной проходимости. А передвижная авторемонтная мастерская оснащена манипулятором, способным поднять вес до 850 кг. Кроме того, здесь установлены баллоны с пропаном и кислородом для газосварки.
В кабине передвижной авторемонтной мастерской есть все для работы в полевых условиях. Верстак, сварочный аппарат, компрессор и набор инструментов. Электричество вырабатывает специальный генератор с мощностью тока до 380 вольт.
Вся техника закуплена по федеральному проекту «Сохранение лесов». На торжественной церемонии вручения министр лесного хозяйства Башкортостана отметил, что в скором времени благодаря поддержке республики лесничества дополнительно получат и легковые автомобили.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что регион также выделил средства для увеличения личного состава лесных пожарных. 50 человек пополнят команды в районах Зауралья, где в зеленых массивах чаще всего огонь наносит урон.