В Уфе жестокая 13-летняя школьница набросилась на 7-летнюю девочку

Вчерашний день 7-летняя девочка из микрорайона Зеленая Роща в Уфе запомнит надолго. Днем около подъезда на нее напала ученица старших классов. У ребенка забрали мобильный телефон.

27 апреля днем в Зеленой Роще 13-летняя школьница напала на 7-летнюю девочку. Причем сделано это было особо цинично и жестоко. Нападавшая поначалу попыталась вежливо попросить мобильный телефон у своей жертвы. Получив отказ, малолетняя преступница применила силу, вырвала мобильник силой и, убегая, ударила девочку по лицу.

Пострадавшая начала звать на помощь, захлебываясь слезами. Налетчице в этот момент уже удалось скрыться. Спустя некоторое время к девочке подбежала взрослая женщина. Все происходящее тем временем записывалось на камеру, встроенную в домофон.

Спустя пару часов подозреваемую доставили в отдел полиции № 3. Девочку узнали местные жители. По словам очевидцев, ее часто видели с местными молодыми хулиганами с ареалом обитания возле торгового центра "Иремель", либо рядом с "Макдональдсом" на Кувыкина-Перовской.