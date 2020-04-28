ООН: после коронавируса не стоит ожидать «старой нормальности»

Все страны мира должны создать новую экономику и увеличить число рабочих мест. Это потому, что мир уже будет не таким, как прежний. Об этом заявили эксперты ООН.

«Старой нормальности», к которой мы привыкли, после коронавируса не будет. Специалисты считают, что экономические изменения, которые потрясли мир, должны создать новое будущее. Уровень безработицы может стать историческим.