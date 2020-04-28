ООН: после коронавируса не стоит ожидать «старой нормальности»

Все страны мира должны создать новую экономику и увеличить число рабочих мест. Это потому, что мир уже будет не таким, как прежний. Об этом заявили эксперты ООН.
«Старой нормальности», к которой мы привыкли, после коронавируса не будет. Специалисты считают, что экономические изменения, которые потрясли мир, должны создать новое будущее. Уровень безработицы может стать историческим.
Ситуация во многих странах сейчас хуже, чем во время экономического кризиса 2008 года. Банкротства и волна увольнений подрывают экономику. По мнению экспертов, такие меры не только расшатали экономику, но и разрушили основу общества.