Житель Башкирии вонзил нож в живот возлюбленной из-за бутылки водки

Семейный конфликт произошёл в Учалинском районе. 46-летняя женщина спрятала бутылку водки от своего 53-летнего сожителя, что привело к конфликту. Мужчина ударил возлюбленную ножом в печень.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что в селе Ахуново сожители распивали спиртные напитки вместе. В какой-то момент женщина решила спрятать бутылку от возлюбленного, что очень ему не понравилось. Дебошир схватил нож, ударил им возлюбленную, а потом сам поспешил позвонить товарищу и рассказать о произошедшем.

Друг семьи вызвал «скорую помощь», которая оперативно госпитализировала несчастную. Сотрудники полиции задержали мужчину, нападающий во всем признался сам и даже предоставил нож. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.