В Башкирии найдено тело девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах

В Нефтекамске была обнаружена страшная находка. Под окнами многоэтажки местные жители нашли тело молодой девушки. Подробности случившегося рассказали корреспонденты «КП-Уфа».
Тело 26-летней девушки было найдено 26 апреля. Погибшая лежала у дома по улице Социалистической. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить причину смерти несчастной.
Известно, что в день смерти девушка была пьяна. Полиция не отрицает варианта убийства – возможно, погибшую вытолкнули из окна квартиры на 9 этаже, где она проживала. Следствию предстоит выяснить точные причины и обстоятельства трагедии.
Фото: Интернет.