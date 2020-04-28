Памятник маршалу Коневу в Чехии могут передать в Россию

Чехия заявила о готовности вести диалог с Россией, чтобы передать памятник маршалу Коневу. Памятник был снесён и перемещён в музей несколько недель тому назад. Об этом заявил 27 апреля глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

В районе Прага-6 в Чехии был снесён памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Статуя была перемещена в один из музеев чешской столицы. После этого в России было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершённых публично. Следователи в России намерены возбудить уголовное дело относительно тех лиц, которые сносили статую.