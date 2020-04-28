В Британии у детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19

Врачи в Британии бьют тревогу. В последнее время в реанимации стали поступать дети с новым воспалительным синдромом. Воспалительный процесс может быть связан с коронавирусом.
У заболевших детей наблюдаются воспаление оболочек сердца, желудочно-кишечные проблемы, боли в животе. Результаты тестов на COVID-19 у всех разные. Есть и положительные, и отрицательные. При этом у некоторых маленьких пациентов в организме есть антитела к коронавирусу.
Врачи переживают: новые симптомы могут быть признаками ещё неизученного вируса. Точное количество больных пока неизвестно, но их мало. Всплеск болезни наблюдается в последние три недели.