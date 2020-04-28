В Британии у детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19

Врачи в Британии бьют тревогу. В последнее время в реанимации стали поступать дети с новым воспалительным синдромом. Воспалительный процесс может быть связан с коронавирусом.

В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей текст письма NHS, опубликованный благотворительной организацией Paediatric Intensive Care Society в Twitter

У заболевших детей наблюдаются воспаление оболочек сердца, желудочно-кишечные проблемы, боли в животе. Результаты тестов на COVID-19 у всех разные. Есть и положительные, и отрицательные. При этом у некоторых маленьких пациентов в организме есть антитела к коронавирусу.