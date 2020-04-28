В Башкирии автомобилист врезался в спешащую на вызов «скорую»

Сегодня, 28 апреля, на дорогах Белебея произошла серьёзная авария. Легковой автомобиль врезался в спешащую на вызов машину «скорой помощи». Медицинский транспорт от столкновения слетел в проезжей части.

Карета «скорой помощи» спешила на вызов, когда в неё врезался «Рено Сандеро». Авария произошла на пересечении улиц Красная и Войково. Обе машины получили технические повреждения.

К счастью, в аварии нет пострадавших. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося предстоит установить.