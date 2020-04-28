В России с 2021 года могут ввести обязательную регистрацию телефонов

С июля 2021 года в России могут начать регистрировать смартфоны. Регистрация будет проходить по заводскому номеру телефона (IMEI). Об этом говорится в новой версии законопроекта группы членов Совета Федерации.

Уже в следующем году в России могут начать регистрировать телефоны. Такая мера вводится, чтобы предотвратить кражи и ограничить непрямые поставки телефонов. Регистрация будет платной только для новых телефонов.

Регистрировать будут и те телефоны, которые ввозятся из-за границы. Платить за регистрацию телефонов, купленных для государственных и муниципальных нужд, не нужно. Также бесплатно будут регистрироваться смартфоны, которыми жители уже пользовались на момент вступления в силу нового закона.