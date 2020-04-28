В России выявлено ещё 6411 случаев заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки в стране зафиксировано 6411 новых случаев заболевания COVID-19. Всего число заболевших составляет 93 558 человек.

По новым данным Россия опередила Иран по числу случаев заражения коронавирусом. За сутки умерло 72 человека (за всё время – 867). Полностью выздоровели 1110 человек за сутки (за всё время – 8456).

В Башкирии количество заболевших коронавирусом так же возросло. За сутки выявлен 61 случай COVID-19 (за всё время – 631). Полностью излечились 80 человек с коронавирусом, а скончались 14.