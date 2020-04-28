В Уфе прокуратура признала дом на Пекинской аварийным

15 января 2020 года в двухэтажном доме по улице Пекинской произошёл хлопок бытового газа. В результате инцидента пострадали две квартиры, подъезд и жильцы дома. Прокуратура признала дом аварийным и подлежащим сносу.

В доме были повреждены две квартиры, обрушился потолок, а также межкомнатная перегородка. Несмотря на заключение экспертов о том, что дом находится в аварийном состоянии, мэрия города занялась восстановлением подъезда. Стоимость восстановления оценивается в 6 миллионов рублей.