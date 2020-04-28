Житель Башкирии проломил молотком череп своему товарищу

В Уфе был задержан 30-летний местный житель. Мужчина подозревается в нанесении тяжелых травм своему другу. Дебошир напал на товарища с молотком.
30-летний уфимец приехал к знакомой в село Дмитриевка. Именно там между ним и 42-летнем сожителем его знакомой возник конфликт в ходе распития спиртных напитков. Уфимец схватил молоток и несколько раз ударил оппонента-собутыльника по голове.
Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации. 30-летний нападавший полностью признался в содеянном. Сейчас дебошир находится под стражей, а по материалам расследования возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.