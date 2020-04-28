Минздрав Башкирии объяснил резкий скачок заболевших коронавирусом

В Башкирии за сутки был обнаружен 61 новый случай заражения коронавирусом. Такого резкого скачка в республике еще не наблюдалось. Однако, как объяснила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова, на это есть объективные причины.
По ее словам, большая выявляемость связана с увеличением количества тестов и лабораторий, проводящих анализы на коронавирус. Так, в Башкирии таких лабораторий стало 14. Они находятся в Уфе и Белорецке.
Если смотреть на график,
мы видим несколько пиков. Это связано с увеличением охвата, у нас добавляются
новые лаборатории. Еще один момент такой, спрашивают - кто эти пациенты. Это
все известные пациенты, которые находятся на лечении. Это либо контактные, либо
завозные. Все они нам известны. Контактные из очагов, которые у нас
сформировались. Аналитика по профессиям пока для нас не значима. Группы риска
мы знаем. На сегодня структуру мы сказать не готовы. Наверное, это было бы
интересно, но сейчас не хватает рук, чтобы вывести эту аналитику
Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ
Также на брифинге обсудили ситуацию в ЦРБ в Белебее. Сейчас там по данным Минздрава и Роспотребнадзора 44 зараженных. Для Башкирии это достаточно высокая цифра.
Вызывает озабоченность Белебеевская ЦРБ. Мы не можем снять ограничительные мероприятия. Заражение происходит и среди пациентов, и среди медицинских работников. Пока ситуация под контролем. Проводится расследование
Венер Изикаев, и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора Башкирии
В Минздраве подчеркнули, что жителям беспокоиться из ситуации в Белебее не стоит. Причины вспышки инфекции будут установлены в ходе эпидемиологического расследования.
Чтобы погасить очаг, надо долечить пациентов. Это зависит от подготовленности персонала, от того, как они перемещаются внутри. Повода для паники нет, рабочая совершенно обстановка
Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Башкирии
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии зарегистрирован 631 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.