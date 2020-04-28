Минздрав Башкирии объяснил резкий скачок заболевших коронавирусом

Если смотреть на график, мы видим несколько пиков. Это связано с увеличением охвата, у нас добавляются новые лаборатории. Еще один момент такой, спрашивают - кто эти пациенты. Это все известные пациенты, которые находятся на лечении. Это либо контактные, либо завозные. Все они нам известны. Контактные из очагов, которые у нас сформировались. Аналитика по профессиям пока для нас не значима. Группы риска мы знаем. На сегодня структуру мы сказать не готовы. Наверное, это было бы интересно, но сейчас не хватает рук, чтобы вывести эту аналитику

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ