В США обновили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний добавил несколько новых симптомов коронавирусной инфекции. Эксперты рассказали, при каких ощущениях нужно срочно обращаться к врачу. Информация опубликована на сайте Центра.
Список классических коронавирусных симптомов состоял из высокой температуры, кашля и одышки. В США в этот список добавили ещё несколько симптомов. Это: потеря обоняния, озноб, боль в горле, мышцах, головная боль.
Кроме этого, американские специалисты рассказали, в каких случаях срочно требуется помощь врача. Немедленно вызвать медработников следует тогда, когда чувствуются проблемы с дыханием, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания, посинение губ и лица. По данным на 28 апреля, в Штатах всего 950 000 заражённых. Это одна из самых больших цифр среди всех стран мира.