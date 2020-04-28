В США обновили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний добавил несколько новых симптомов коронавирусной инфекции. Эксперты рассказали, при каких ощущениях нужно срочно обращаться к врачу. Информация опубликована на сайте Центра.

Список классических коронавирусных симптомов состоял из высокой температуры, кашля и одышки. В США в этот список добавили ещё несколько симптомов. Это: потеря обоняния, озноб, боль в горле, мышцах, головная боль.