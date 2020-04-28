Миру грозит дефицит продовольствия из-за квоты на российскую пшеницу

Россия ввела квоту на экспорт пшеницы и на её досрочную выработку. Из-за этого мир рискует остаться без российской пшеницы. Известно, что Россия является самым большим поставщиком этого сырья на мировом рынке.

В марте Россия установила временные ограничения на экспорт зерновых культур. До 30 июня можно вывезти не более семи тонн зерна, в том числе и пшеницы. Это делается для контроля цен.

Квоту полностью выбрали до 26 апреля, и теперь Россия до 1 июля не может вывезти пшеницу на мировой рынок. Исключение составляют несколько стран-соседей, которые получают пшеницу по старому режиму. Известно, что Россия – это самый крупный поставщик этого зерна в мире. Теперь из-за ограничений остальным странам может грозить дефицит продовольствия и скачок цен.