В Башкирии мужчина жестоко зарезал друга, взял деньги и скрылся

Полиция и Следственный комитет разыскивают жителя Бакалинского района Башкирии. Мужчину подозревают в жестоком убийстве своего знакомого. Стражи порядка опубликовали фото подозреваемого.

Все произошло 26 апреля в деревне Новые Балыклы. По данным следствия, 44-летний Александр Маслов находился у себя дома вместе с 33-летним знакомым. Внезапно между мужчинами возникла сильная ссора. Маслов схватился за нож и зарезал своего оппонента. К сожалению, травма оказалась смертельной.

После убийства сельчанин забрал с собой крупную сумму денег и скрылся. Следователи пока не могут понять, куда мог уехать подозреваемый. Сейчас проверяются все такси в округе и попутный транспорт. При себе у Маслова также находится паспорт гражданина России.

Следователи и полицейские просят жителей республики по возможности помочь в поисках злоумышленника. Сейчас стражи порядка проводят совместные розыскные мероприятия. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Приметы 44-летнего Александра Маслова.

Как выглядит: плотного телосложения, рост 175-180 см., на вид 45 лет, глаза голубые

Во что одет: черная куртка (осенняя), трико темно-синего цвета, коричневые кожаные ботинки, без головного убора.

Особые приметы: носовая перегородка смещена в правую сторону, на подбородке справой стороны шрам. При себе имел паспорт гражданина РФ, крупную сумму денег, может передвигаться на такси, либо попутным автотранспортом.