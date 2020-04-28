В Уфе из зоны затопления эвакуировали 9 человек

В Уфе спасатели эвакуировали 80-летнюю женщину, ставшую заложницей паводковых вод. В микрорайоне Кооперативная поляна затопило участок улицы Малая Заречная. Пенсионерку доставили в пункт временного размещения, где помимо нее еще находятся 8 человек.

Напряженная ситуация в столице сохраняется, подтопленными оказались свыше 30 участков, под воду ушли и некоторые садовые товарищества. Продолжается откачка воды в поселке Максимовка. Уровень реки Уфы рядом с микрорайоном Шакша поднялся на 12 сантиметров, при этом Белая, наоборот, опустилась на 2 сантиметра.

Сегодня вышедшей из берегов рекой Уфой подтопило участок дороги в районе СНТ «Металлург». Протяженность перелива составляет 150 метров, глубина - 40 см, объездной путь имеется. Помимо этого остаются подтопленными еще 6 грунтовых дорог в Демском, Ленинском, Калининском районах.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы