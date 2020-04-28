Владимир Путин продлил режим самоизоляции до середины мая

«Главам субъектов регионов - вы должны все быть на рабочих местах. Категорически нельзя принимать решение на эмоциях. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Где-то угроза проявила себя позднее. Мы обязаны учитывать всю сложность этих процессов. Равно как и то, что в отдельных регионах будет напряженная ситуация после снятия ограничений. Впереди трудный и сложный путь. Нужно проявить здравый смысл, чтобы нас не отбросило назад. В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору к 5 мая подготовить критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничения с 12 мая. Разумеется, в зависимости от ситуации»

Владимир Путин, глава государства