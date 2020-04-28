Владимир Путин продлил режим самоизоляции до середины мая
Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая, а 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем «большом телеобращении» к россиянам. По его словам, такое решение было принято из-за складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.
Путин отметил, что снятие карантинных мер будет происходить поэтапно. Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала продлить режим самоизоляции до 12 мая, а затем постепенно его отменять. Однако это будет возможно, если жители страны станут придерживаться рекомендаций по соблюдению санитарных норм: находиться в самоизоляции, избегать массового скопления людей, носить маски и перчатки в общественных местах, не выходить из дома без острой нужды. Президент также подчеркнул, что надо быть готовым к любому сценарию.
«От всех нас требуется
собранность и дисциплина, чтобы волна эпидемии схлынула. Чем строже мы будем
соблюдать требования, тем быстрее это пройдет. Конечно, хочется, чтоб это
быстрее закончилось. Беспечно думать, что опасность позади. Впереди череда больших майских праздников, между ними - рабочие дни. Многие раньше брали отпуска. Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими. Таким образом период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно»
Владимир Путин, президент страны
Также глава государства заявил, что губернаторам субъектов необходимо оставаться на своих рабочих местах и призвал принимать решения, основываясь на здравом смысле.
«Главам субъектов регионов - вы должны все быть на рабочих местах. Категорически нельзя принимать решение на эмоциях. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Где-то угроза проявила себя позднее. Мы обязаны учитывать всю сложность этих процессов. Равно как и то, что в отдельных регионах будет напряженная ситуация после снятия ограничений. Впереди трудный и сложный путь. Нужно проявить здравый смысл, чтобы нас не отбросило назад. В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору к 5 мая подготовить критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничения с 12 мая. Разумеется, в зависимости от ситуации»
Владимир Путин, глава государства
Отметим, что президент также поручил кабмину разработать пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса.
«Эпидемия ударила по бизнесу. Небольшие компании мы обязаны поддержать. Дать им уверенность в будущем. Поручаю разработать новый пакет мер поддержки. Прошу правительство совместно с регионами начать подготовку плана действий по восстановлению экономики, дохода граждан. Необходимо консолидировать ресурсы. Чтобы мы могли развернуть эту программу согласовано»
Владимир Путин, президент России
Добавим, что по состоянию на 28 апреля, Россия вошла в топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом. На сегодняшний день, зарегистрировано 93 558 случаев заражения Covid-19. В Башкирии же 631 пациент с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция".