«Мы хотим рационально подойти»: Радий Хабиров принял участие в онлайн-форуме «Мир после коронавируса»

После пандемии общество станет более мобильным, информированным и рефлексивным. Об этом заявил Радий Хабиров на I Международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса» в федеральной пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы». В России возрастёт запрос на сохранение политической, экономической, социальной стабильности, одновременно людьми будут предъявляться очень серьёзные требования к властям, уверены участники форума.

Получить какие-то рекомендации, как нам, во-первых, эффективно завершить эту историю с пандемией, а во-вторых, как нам решить те последствия, которые обязательно после нее будут. Но чтобы решать, мы должны хотя бы понимать контуры этих последствий. Все говорят, что будет ужасно, плохо, но мы хотим рационально подойти и посмотреть, к чему нам готовиться и что предпринимать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

100 спикеров из 25 стран обсудили, что ждёт экономику по завершении пандемии. Это уже международная сессия форума. Среди участников – режиссер Люк Бессон, автор теории о «черном лебеде» Нассим Талеб, экс-премьер Швеции Фредрик Рейнфельдт, который заявил, что наступает глобальная рецессия, и многим странам придется пережить кризис.

Нассим Талеб в своём выступлении отметил важность научных знаний в борьбе с пандемией. В онлайн-встрече приняла участие и гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она отметила, что меры поддержки бизнесу необходимо будет сохранить и после открытия предприятий.

Мы видим, как сегодня бизнес протягивает руку к тем же самым представителям бизнеса и тоже помогает. Мы вместе с бизнесом сегодня открываем платформу, которая поможет усилить эту операцию, поможет предпринимателям получить какой-то отложенный спрос на эту продукцию. С регионами смотрим, какие региональные меры поддержки сегодня принимаются. Регионы смотрят друг на друга, какой отклик получают предприниматели.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

Фото: пресс-служба Главы РБ