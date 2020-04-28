«Мы хотим рационально подойти»: Радий Хабиров принял участие в онлайн-форуме «Мир после коронавируса»

После пандемии общество станет более мобильным, информированным и рефлексивным. Об этом заявил Радий Хабиров на I Международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса» в федеральной пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы». В России возрастёт запрос на сохранение политической, экономической, социальной стабильности, одновременно людьми будут предъявляться очень серьёзные требования к властям, уверены участники форума.
100 спикеров из 25 стран обсудили, что ждёт экономику по завершении пандемии. Это уже международная сессия форума. Среди участников – режиссер Люк Бессон, автор теории о «черном лебеде» Нассим Талеб, экс-премьер Швеции Фредрик Рейнфельдт, который заявил, что наступает глобальная рецессия, и многим странам придется пережить кризис.
Нассим Талеб в своём выступлении отметил важность научных знаний в борьбе с пандемией. В онлайн-встрече приняла участие и гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она отметила, что меры поддержки бизнесу необходимо будет сохранить и после открытия предприятий.
Фото: пресс-служба Главы РБ