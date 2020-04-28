«Мы хотим рационально подойти»: Радий Хабиров принял участие в онлайн-форуме «Мир после коронавируса»

Получить какие-то рекомендации, как нам, во-первых, эффективно завершить эту историю с пандемией, а во-вторых, как нам решить те последствия, которые обязательно после нее будут. Но чтобы решать, мы должны хотя бы понимать контуры этих последствий. Все говорят, что будет ужасно, плохо, но мы хотим рационально подойти и посмотреть, к чему нам готовиться и что предпринимать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан