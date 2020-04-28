Новые заболевшие COVID-19 и передвижение во время карантина: итоги брифинга Минздрава Башкирии

За сутки в республике вирус COVID-19 выявили еще у 61 жителя Башкортостана. Таким образом, в регионе 631 случай инфицирования. По выздоровлению выписано еще 4 человека, всего победивших коронавирус стало 76 человек.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. В 5 больницах продолжается карантин в отделениях. Очаг инфекции сохраняется в Белебеевской ЦРБ, где находятся 44 человека с коронавирусом. Среди них и пациенты, и врачи.

В ходе брифинга также был озвучен ряд вопросов по передвижению во время карантина. Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов отметил, что нарушений стало значительно меньше. Но выросло количество выявления нетрезвых водителей. Перед патрульными не стоит задача составить как можно больше протоколов за нарушение режима самоизоляции, отметили в ГИБДД. Особенно на тех, кто зарегистрировался на портале «Дорога02».