В Уфе развалился старинный памятник архитектуры Дом Тихониных

Старинный Дом Тихониных в Уфе в итоге развалился, как ни старались общественники сохранить здание. История со сносом столетнего здания на улице Коммунистической успела превратиться в настоящий сериал. Застройщик квартала хотел снести объект еще в конце 2017 года, но тогда его удалось спасти.