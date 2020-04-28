В Уфе развалился старинный памятник архитектуры Дом Тихониных

Старинный Дом Тихониных в Уфе в итоге развалился, как ни старались общественники сохранить здание. История со сносом столетнего здания на улице Коммунистической успела превратиться в настоящий сериал. Застройщик квартала хотел снести объект еще в конце 2017 года, но тогда его удалось спасти.
Дом внесли в реестр памятников архитектуры. Через год компания через суд лишила постройку статуса памятника. Позднее власти вновь внесли Дом Тихониных в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Осенью прошлого года Арбитражный суд Башкортостана принял решение о лишении здания статуса объекта культурного наследия. Все это время объект разваливался. Итог – печальный. Прибывшие службы оцепили объект.