Ни дороги, ни интернета: в Башкирии деревню отрезало от школы и больницы

Подъемы, спуски, грязь и колея от большегрузов – именно такой путь приходится преодолевать школьному автобусу, чтобы доставить домашнее задание для детей. В деревне Карагайкуль Благовещенского района нет интернета, поэтому школьникам на дом привозят кейсы. Но вот в прошлую пятницу автобус по этой дороге не смог проехать.

От деревни Мухаметдиново до Карагайкуля – 7 километров бездорожья. Большегрузы здесь разбили глиняную дорогу, и появилась большая колея. Из-за этого на нашем служебном автомобиле не доехать, и мы пересаживаемся на внедорожник. Эта дорога больше похожа на трассу для экстремальных гонок. Подъемы, спуски, грязь и колея, в которой может застрять даже УАЗ. Проедут здесь только полноприводные автомобили.

До деревни Карагайкуль наша съемочная группа добиралась целый час. Так получилось, что бензин в нашем автомобиле кончился, и нам пришлось ожидать подмогу. Оно и понятно, ведь приходится включать полный привод и пониженную передачу, из-за чего расход топлива увеличивается в разы. Повезло, топливо нам привезли в течение 30 минут, а если бы бензина в деревне не было, ждать пришлось бы дольше.

Такое приключение на внедорожниках понравилось бы туристам, но вот для местных жителей это бездорожье – целое испытание. Пенсионеры, спотыкаясь, падали прямо у нас на глазах. Они проходили с трудом вдоль колеи.

Нельзя проехать, дети не могут приехать сюда. А если вот мы оба пенсионеры, жена и я, она постоянно сердцем болеем – скорую вызываешь, ответ короткий: «У вас дороги нет». Раис Харипов, житель д. Карагайкуль

Именно из-за отсутствия дороги местному фельдшеру приходится каждый день ходить к пациентам пешком. Автомобиль скорой просто не может проехать. Медик обслуживает почти 400 человек в трех селах.

Я еще езжу 17 километров в Осиповку на работу, меня здесь днем не бывает, население предоставлено само себе. Потом оттуда сюда иду домой. Не еду, а иду. 17 километров. Там население остается без фельдшера. Вот так мы и живем. Наша просьба, чтобы были у нас нормальные дороги, чтобы я могла нормально обслуживать население и там, и здесь. Зиля Шавалеева, фельдшер

Интернета в деревне Карагайкуль нет. Поэтому детям доставляют задания на дом. Вот только в прошлую пятницу из-за плохой дороги школьники остались без кейсов.

По словам местных жителей, дорога здесь портится весной и осенью. Она находится на балансе крупного промышленного предприятия республики. Дорога промыслового значения. Асфальт стелить здесь не будут, ведь такое полотно не выдержит многотонные машины и разрушится почти сразу.

Дорога стоит на балансе у «Уфа-Нефти». Они ее обслуживают. Но вот в осенний и весенний период, в период дождей, дорога приходит в негодное состояние. Полотно дороги ломается, и уже легковые машины не могут проехать. «Уфа-Нефть» выделяет технику. Дорога ремонтируется. Алексей Коряковцев, глава сельского поселения Октябрьский сельсовет