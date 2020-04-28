Ни дороги, ни интернета: в Башкирии деревню отрезало от школы и больницы

Подъемы, спуски, грязь и колея от большегрузов – именно такой путь приходится преодолевать школьному автобусу, чтобы доставить домашнее задание для детей. В деревне Карагайкуль Благовещенского района нет интернета, поэтому школьникам на дом привозят кейсы. Но вот в прошлую пятницу автобус по этой дороге не смог проехать.
От деревни Мухаметдиново до Карагайкуля – 7 километров бездорожья. Большегрузы здесь разбили глиняную дорогу, и появилась большая колея. Из-за этого на нашем служебном автомобиле не доехать, и мы пересаживаемся на внедорожник. Эта дорога больше похожа на трассу для экстремальных гонок. Подъемы, спуски, грязь и колея, в которой может застрять даже УАЗ. Проедут здесь только полноприводные автомобили.
До деревни Карагайкуль наша съемочная группа добиралась целый час. Так получилось, что бензин в нашем автомобиле кончился, и нам пришлось ожидать подмогу. Оно и понятно, ведь приходится включать полный привод и пониженную передачу, из-за чего расход топлива увеличивается в разы. Повезло, топливо нам привезли в течение 30 минут, а если бы бензина в деревне не было, ждать пришлось бы дольше.
Такое приключение на внедорожниках понравилось бы туристам, но вот для местных жителей это бездорожье – целое испытание. Пенсионеры, спотыкаясь, падали прямо у нас на глазах. Они проходили с трудом вдоль колеи.
Именно из-за отсутствия дороги местному фельдшеру приходится каждый день ходить к пациентам пешком. Автомобиль скорой просто не может проехать. Медик обслуживает почти 400 человек в трех селах.
Интернета в деревне Карагайкуль нет. Поэтому детям доставляют задания на дом. Вот только в прошлую пятницу из-за плохой дороги школьники остались без кейсов.
По словам местных жителей, дорога здесь портится весной и осенью. Она находится на балансе крупного промышленного предприятия республики. Дорога промыслового значения. Асфальт стелить здесь не будут, ведь такое полотно не выдержит многотонные машины и разрушится почти сразу.
Но вот местные жители с таким временным ремонтом дороги не согласны. Они переживают за безопасность своих детей. Сельчане хотят обратиться к Главе республики из-за отсутствия не только дороги, но и интернета.