В Уфе водитель притворился больным коронавирусом, чтобы избежать штрафа

В башкирской столице ночью произошла масштабная погоня. 12 экипажей ГИБДД пытались остановить нерадивого водителя, который проигнорировал инспектора и наоборот стал набирать скорость. Лихач объехал почти весь город перед тем, как быть пойманным.

Сначала водитель проехал в центре города, потом по проспекту Салавата Юлаева отправился в Черниковку. Остановился гонщик только на улице Кольцевой. Водитель игнорировал не только просьбу инспекторов ГИБДД, но и запрещающий сигнал светофора.

Оказалось, что нерадивый водитель – 28-летний местный житель, у которого в крови обнаружили следы алкоголя. После задержания парень не стал сдаваться и начал сильно кашлять, притворяясь больным коронавирусом. Несмотря на сомнительную актерскую игру, было составлено около 12 протоколов, и теперь автолюбителю придётся выплатить крупные штраф.