Житель Башкирии сбил 17-летнего мотоциклиста без прав

Накануне, 28 апреля, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. В Мелеузе 82-летний автолюбитель сбил 17-летнего мотоциклиста. Авария произошла на перекрестке улицы Ленина и бульвара Славы.

82-летний местный житель за рулём «Лады Нива» не уступил дорогу парню на скутере. Хотя по правилам дорожного движения именно водитель автомобиля должен был остановиться. Два участника дорожного движения столкнулись.

17-летний парень был оперативно доставлен в больницу. Оказалось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства произошедшего.