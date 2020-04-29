В Минздраве рассказали, почему в России меньше болеют COVID-19

В России низкая плотность населения. Также в нашей стране меньше туристических поездок, по сравнению с Европой. Эти и ещё несколько факторов делают Россию менее уязвимой перед коронавирусом.
В России существует несколько факторов, которые немного сдерживают коронавирус, не дают ему быть в европейском, американском масштабе. Россия – самая большая страна в мире, поэтому плотность населения достаточно низкая. Это снижает контакты людей между собой.
Отмечается также низкая мобильность российских людей. В том числе и туризм в России развит не так, как в Европе. Свою роль сыграла и прививка БЦЖ. Специалисты считают, что эта прививка повышает иммунитет к коронавирусу.