Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам с просьбой соблюдать самоизоляцию

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своим подписчикам. Он попросил всех серьёзнее относиться к вирусу и не выходить из дома без срочной необходимости. Своё обращение он опубликовал в Instagram.

В связи с тем, что коронавирусная ситуация в Дагестане набирает обороты, Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя во соцсетях обращение к своим землякам. Многие халатно относятся к эпидемии, пишет боец, и именно это привело к тому, что в Дагестане большой скачок количества больных. Спортсмен попросил всех жителей оставаться дома и не рисковать лишний раз своим здоровьем и здоровьем других людей.

Ранее сообщалось, что у отец Нурмагомедова находится под подозрением на коронавирус. Позже отец спортсмена сказал, что сдал тест и ждёт результатов. Из-за пандемии сорвался бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен был стать главным событием бойцовского шоу.