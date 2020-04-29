В Башкирии медикам передали более 2 тыс принтеров

В республике идет создание автоматизированных рабочих мест медработников. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется региональная программа «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 115 медорганизаций республики получили более двух тысяч принтеров.

Технику доставили сегодня и в уфимскую детскую стоматологию №3. Врачи смогут сразу распечатать медицинские документы пациентов, в том числе и результаты анализов, назначения, записи на приём к узким специалистам и истории болезни.