Житель Башкирии признался в жестоком избиении многодетной матери

В октябре 2019 года республику потрясло шокирующее происшествие. Зверски избитое тело многодетной мамы нашли на улице, а виновник происшествия всеми силами пытался отвести от себя подозрения. Однако Дуванский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств причастности молодого человека к преступлению.
27-летний житель Салаватского района избил до смерти 32-летнюю знакомую. Женщина впала в кому, и три месяца большая семья несчастной и врачи надеялись на чудо. Однако пострадавшая скончалась в больнице, оставив трёх детей 11, 9 и 6 лет сиротами.
Виновник произошедшего придумывал себе алиби, пытался обвинить в избиении женщины общую знакомую, но следствие выяснило правду. В состоянии алкогольного опьянения мужчина избил несчастную руками и ногами по голове и телу. После собранных доказательств злоумышленнику пришлось признать свою вину – теперь он ожидает решение суда под стражей.