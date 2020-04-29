Житель Башкирии признался в жестоком избиении многодетной матери

В октябре 2019 года республику потрясло шокирующее происшествие. Зверски избитое тело многодетной мамы нашли на улице, а виновник происшествия всеми силами пытался отвести от себя подозрения. Однако Дуванский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств причастности молодого человека к преступлению.

27-летний житель Салаватского района избил до смерти 32-летнюю знакомую. Женщина впала в кому, и три месяца большая семья несчастной и врачи надеялись на чудо. Однако пострадавшая скончалась в больнице, оставив трёх детей 11, 9 и 6 лет сиротами.