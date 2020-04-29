Назван положительный эффект коронавируса

Пандемия коронавируса может уменьшить риск сезонных эпидемий. Это связано с карантинными мерами и гигиеной, которые стараются соблюдать люди в этот период. К такому выводу пришли британские врачи.

В ходе работы эксперты выяснили, что профилактические меры против коронавируса значительно уменьшают риск появления сезонных заболеваний. Эти меры способствовали появлению у населения полезных привычек. Например, даже руки люди стали мыть чаще, говорят британские врачи.

Также положительным эффектом стало закрытие школ, университетов и других образовательных учреждений. Именно школьники и студенты из-за слабого иммунитета чаще всего страдают от сезонных заболеваний. Немаловажным фактором является и соблюдение социальной дистанции, это также помогает предотвратить грипп.