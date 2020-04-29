Жители Башкирии обнаружили объявления об ограничении продажи алкоголя

Жители республики обнаружили на некоторых магазинах объявления с сообщением об ограничении продажи алкоголя на майские праздники. В обращении сказано, что с 30 апреля по 10 мая в сети специализированных магазинов не будет продаваться алкогольная продукция. Покупателей призывают купить нужный товар заранее.

В Госкомитете по торговле Башкирии прокомментировали объявление. В ведомстве сообщили, что нормативных документов на ограничение продажи алкоголя нет. Однако магазины как частные предприятия имеют право на введение этих правил по своему желанию.

Нормативных документов на ограничение продажи алкоголя нет. Также в распоряжении госкомитета нет информации, что магазины ограничивают реализацию спиртных напитков в праздники. В любом случае, как частные предприятия, они имеют право на введение этих правил. Госкомитет по торговле Башкирии

Такие объявления жители Башкирии обнаружили на дверях сети магазинов «Красно и Белое». Администрация торговой точки никак не прокомментировала объявление. Официального запрета на реализацию алкогольной продукции нет.