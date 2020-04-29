В уфимском «Арт-Квадрате» отменили арендную плату на время пандемии

«Арт-Квадрат» объявил своим арендаторам полную свободу от уплаты взносов. По крайней мере, на время пандемии. Одной только помощью малому бизнесу дело не ограничилось – культурный центр готовит целый ряд сюрпризов для уфимцев.
Здесь каждый кусок теста, как символ борьбы за бизнес. Пандемия не пожалела пиццу, а точнее пиццерии, которые вынуждены были закрыться. Хотя некоторые все же держатся на плаву за счет доставки и арендных каникул. Это уфимское заведение тому яркий пример. В республике повезло не всем, но для тех, кто работает на территории культурного центра, поддержка ощутима.
Кончено, для «Арт-Квадрата» это в убыток. Но те, кто начали здесь свой бизнес еще до пандемии, намного больше, чем просто арендаторы. Поэтому решено было полностью освободить их от арендной платы.
А это уже наглядный пример того, как с пользой проводить время, пока все горожане насамоизоляции,– строить еще больше культурных и развлекательных площадок.
Отделочные работы одновременно ведут в нескольких помещениях. Где-то еще укладывают полы, где-то уже монтируют розетки, но есть и те, кто прямо сейчас готов принять первых танцоров. И это только в одном корпусе. В соседнем тоже не утихают работы.
Уже можно с уверенностью сказать, что этот ресторан не строят, а готовят к открытию. Как и ряд других развлекательных и культурных объектов «Арт-квадрата». Руководитель проекта Рим Бикмаев надеется, что закончить работы удастся как раз к концу самоизоляции, когда центр сможет принять гостей.