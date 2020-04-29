В уфимском «Арт-Квадрате» отменили арендную плату на время пандемии

«Арт-Квадрат» объявил своим арендаторам полную свободу от уплаты взносов. По крайней мере, на время пандемии. Одной только помощью малому бизнесу дело не ограничилось – культурный центр готовит целый ряд сюрпризов для уфимцев.

Здесь каждый кусок теста, как символ борьбы за бизнес. Пандемия не пожалела пиццу, а точнее пиццерии, которые вынуждены были закрыться. Хотя некоторые все же держатся на плаву за счет доставки и арендных каникул. Это уфимское заведение тому яркий пример. В республике повезло не всем, но для тех, кто работает на территории культурного центра, поддержка ощутима.

«Арт-Квадрат» нам сильно помогает. Они наши партнеры, друзья. Они предоставили нам арендные каникул. Это очень сильно нам помогло, потому что если бы не эта помощь, мы, скорее всего, не смогли бы пережить этот период. Возможно, нам пришлось бы закрыться. Азат Нуриев, совладелец пиццерии

Кончено, для «Арт-Квадрата» это в убыток. Но те, кто начали здесь свой бизнес еще до пандемии, намного больше, чем просто арендаторы. Поэтому решено было полностью освободить их от арендной платы.

Все арендаторы, которые сегодня есть, это не какие-то гиганты бизнеса. Это начинающие бизнесмены, для которых это первый проект. Рим Бикмаев, руководитель проекта «Арт-Квадрат»

А это уже наглядный пример того, как с пользой проводить время, пока все горожане насамоизоляции,– строить еще больше культурных и развлекательных площадок.

Здесь будет резиденция театра Хабенского, резиденция театра пантомимы и школа танцев. Мы для них делаем чистовую отделку, чтобы сразу после режима самоизоляции они могли работать. Рим Бикмаев, руководитель проекта «Арт-Квадрат»

Отделочные работы одновременно ведут в нескольких помещениях. Где-то еще укладывают полы, где-то уже монтируют розетки, но есть и те, кто прямо сейчас готов принять первых танцоров. И это только в одном корпусе. В соседнем тоже не утихают работы.

Заканчиваем чистовую отделку. Верим, что хорошие времена настанут, работа не утихает. Ждем гостей. Рим Бикмаев, руководитель проекта «Арт-Квадрат»