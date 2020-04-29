В Уфе без вести пропал 12-летний мальчик

В башкирской столице ведутся поиски 12-летнего подростка. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе пропал Илья Домогацкий. Мальчика не могут найти со вчерашнего дня.

28 апреля Илья вышел из дома, но вечером так и не вернулся. Обеспокоенные родители обратились к волонтёрам за помощью. Добровольцев просят распространить ориентировку.

Рост Ильи примерно 157 см, телосложение плотное. Волосы черные, а глаза тёмно-карие. В день пропажи был одет в синюю ветровку с надписью «Газпром», черную футболку поло, синие джинсы и черные резиновые сапоги.