В Уфе женщину спасли из затопленного дома

В Уфе жители микрорайона оказались в бедственном положении. 38 участков района Кооперативная поляна оказались в воде. Спасатели эвакуировали местную жительницу, дом которой частично ушёл под воду.

Женщина проживает в доме по улице Малая Заречная. За сутки обстановка на определенных участках ухудшилась. Без плавательного средства выбраться с подтопленных территорий затруднительно.

За сутки обстановка ухудшилась: площадь подтопления увеличилась и теперь вода зашла еще на 3 участка. пресс-служба УГЗ г. Уфы

На некоторых участках глубина перелива достигает порядка 1 метра. Эвакуированная женщина вернуться домой пока не сможет – временно уфимка поживёт у родственников. Уровень рек продолжает подниматься.