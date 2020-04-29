В Уфе женщину спасли из затопленного дома

В Уфе жители микрорайона оказались в бедственном положении. 38 участков района Кооперативная поляна оказались в воде. Спасатели эвакуировали местную жительницу, дом которой частично ушёл под воду.
Женщина проживает в доме по улице Малая Заречная. За сутки обстановка на определенных участках ухудшилась. Без плавательного средства выбраться с подтопленных территорий затруднительно.
На некоторых участках глубина перелива достигает порядка 1 метра. Эвакуированная женщина вернуться домой пока не сможет – временно уфимка поживёт у родственников. Уровень рек продолжает подниматься.
Фото: УГЗ г. Уфы.