В Уфе спасли одинокого старика, которого поедали опарыши

В Уфе волонтеры спасли 85-летнего дедушку. Пожилой мужчина практически умирал в своем собственном доме. Благодаря неравнодушным людям теперь его жизни ничего не угрожает.

Столичные волонтеры помогли 85-летнему дедушке по имени Хатиб. Мужчина жил в своем доме, однако нормальной жизнью это вряд ли назовешь. Всю жизнь он трудился на железнодорожной станции, накопил на свой угол, но под старость лет остался один. К 85 годам у него полностью отказали ноги, вес опустился до 40 килограмм, зафиксированы многочисленные переломы ребер, постоянные обмороки и обезвоживание.

По словам волонтеров организации "Старость в радость", состояние пенсионера было настолько ужасным, что в болячках на его теле завелись опарыши. В доме стоял невыносимый запах, а сам Хатиб лежал на полу и не мог поднять на ноги. Узнать обстоятельства, которые довели мужчину до такого состояния, не удалось: пенсионер практически не может разговаривать.

У дедушки есть семья, но помочь ему никто не в состоянии. Любимая жена также прикована к постели и молча наблюдает за умирающим мужем. Родной сын - инвалид, которому по сути самому нужна помощь.

Спасение стало возможным благодаря неравнодушным соседям, которые попросили помощи у волонтеров. Они вызвали скорую, дедушку забрали в больницу, но госпитализация не удалась, потому что де-факто пенсионер здоров.

Вместе с волонтерами к спасению пенсионера подключились и специалисты Республиканского Центра социального обслуживания населения. Благодаря этому тандему за два дня дедушку удалось спасти. В частном медицинском центре ему провели полное медицинское обследование, после чего с помощью хозрасчетной скорой его доставили в спецучреждение на карантин.

Теперь волонтерам остается ждать снятия режима самоизоляции. После этого мужчину определят в дом престарелых, где за ним круглосуточно будут следить специалисты.