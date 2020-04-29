Почему мужчины переносят коронавирус сложнее, чем женщины

Мужчины и женщины одинаково заражаются коронавирусом. Однако мужчины чаще попадают в реанимацию и умирают в два раза больше, чем женщины. Об этом сообщает REGNUM.

Ещё в январе китайские учёные заметили, что среди погибших от коронавируса больше мужчин, чем женщин. Специалисты связывали это с тем, что в клетках лёгких мужчин больше молекул рецептора ACE2. Эти молекулы вирус использует для заражения.