Почему мужчины переносят коронавирус сложнее, чем женщины

Мужчины и женщины одинаково заражаются коронавирусом. Однако мужчины чаще попадают в реанимацию и умирают в два раза больше, чем женщины. Об этом сообщает REGNUM.
Ещё в январе китайские учёные заметили, что среди погибших от коронавируса больше мужчин, чем женщин. Специалисты связывали это с тем, что в клетках лёгких мужчин больше молекул рецептора ACE2. Эти молекулы вирус использует для заражения.
Шансы заражения для мужчин и женщин были одинаковые для обоих полов, но доля умерших мужчин составляла 70 %. Такая же ситуация наблюдалась в 2003 году, когда была эпидемия атипичной пневмонии. Учёные предполагают, что возбудитель это пневмонии также использует рецепторы ACE2, чтобы проникнуть в клетки лёгких.