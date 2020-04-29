В Башкирии появились новые аллеи, посвященные 75-летию Победы

В Башкирии стартовала акция «Зеленая Башкирия». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». Предполагается, что за неделю ( с 25 апреля по 1 мая) в республике будут посажены тысячи деревьев.
В акции должны были участвовать и жители Башкирии. Однако сложившаяся из-за коронавируса эпидемиологическая обстановка в республике поменяла и планы, и формат мероприятия. Тематические парки и аллеи засаживают кустарниками и деревьями работники коммунальных служб: такая просьба была у главы региона Радия Хабирова.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ рассказали, что за несколько дней в ходе акции «Зелёная Башкирия» все города и населённые пункты республики уже украсили тысячи новых деревьев и кустарников, среди них сосна, ель, берёза, липа, каштан, вяз, шиповник, рябина. По словам вице-премьера – министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, на 670 участках по всему региону всего высадят более 50 тысяч деревьев-крупномеров и кустарников.
Интересно и то, что в городах и районах республики активно поддержали инициативу Министерства лесного хозяйства РБ посвящать новые аллеи памяти героев войны и 75-летию Победы. И сейчас ведётся большая работа по разбивке и посадке тематических «памятных» аллей – аллеи «Героев», «Ветеранов», «Славы», «Свободы», «Милосердия», «Патриотизма», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Наряду с этим появились и новые традиции. В ходе акции заложены: «Аксаковская» аллея, аллея «Чемпионов», «Сиреневая» аллея - в Уфе; «Черёмуховая» и «Яблоневая» аллеи - в Нефтекамске; «Школьная» аллея - в Стерлитамаке; аллея «Дружбы» и «Семейные аллеи» - в Бакалинском районе; «Парадная» аллея - в Гафурийском районе; аллея «Лыжников» - в Давлекановском районе; аллея «Надежды» - в Нуримановском районе; аллея «Во имя Великой любви, вечности и жизни» - в Туймазинском районе; аллеи «Здоровья», «Автомобилистов» в Янаульском районе.
Как поясняет пресс-служба Минлесхоза, в сложившихся условиях, следуя рекомендациям, жители республики не принимали непосредственного участия в акции. Но зато желающие могли поддержать акцию и посадить деревья или кустарники на своих личных участках, а потом выложить фотографию в соцсети и поставить хэштег #ЗеленаяБашкирияДома. Так, например, в Стерлитамакском районе провели районную акции «Посади дерево у своего дома», «Разбей цветник-клумбу». Акцию активно поддержали сельчане. В итоге 131 домохозяйство высадило более 500 саженцев берёзы, липы, рябины, ели, сосны, пихты, калины, каштана.
По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, в этом году лесовосстановительные работы будут проведены на 14,2 тысячах гектаров. Всего будет высажено около 30 миллионов деревьев и кустарников.