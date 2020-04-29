В Башкирии появились новые аллеи, посвященные 75-летию Победы

Как поясняет пресс-служба Минлесхоза, в сложившихся условиях, следуя рекомендациям, жители республики не принимали непосредственного участия в акции. Но зато желающие могли поддержать акцию и посадить деревья или кустарники на своих личных участках, а потом выложить фотографию в соцсети и поставить хэштег #ЗеленаяБашкирияДома. Так, например, в Стерлитамакском районе провели районную акции «Посади дерево у своего дома», «Разбей цветник-клумбу». Акцию активно поддержали сельчане. В итоге 131 домохозяйство высадило более 500 саженцев берёзы, липы, рябины, ели, сосны, пихты, калины, каштана.